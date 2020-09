Da comitato ad associazione per i "Giovani del Valdarno". Squillante: "Saremo al loro fianco"

di Matteo Mazzierli

Costituita l'associazione Giovani del Valdarno: una realtà per lanciare idee, proposte e progetti per la comunità giovanile del territorio





"Giovani del Valdarno" diventa un'associazione a tutti gli effetti: il presidente Aniello Squillante e la vicepresidente Linda Mugnai hanno ritirato ieri mattina l'atto costitutivo ufficiale con conseguente elezione nelle cariche che svolgeranno all'interno dell'associazione.

Giovani del Valdarno divengono così una realtà territoriale attiva, con l'obbiettivo di coinvolgere i giovani nei processi decisionali che riguardano il Valdarno e il suo futuro. Nei prossimi giorni, verranno resi noti i progetti e le proposte che l'associazione ha intenzione di portare avanti con la collaborazione delle amministrazioni comunali e le altre realtà associative presenti nella valle.

"I giovani devono cominciare ad assumersi l'onere di essere protagonisti del domani . scrivono nell'ultimo post pubblicato sulla loro pagina Facebook - facendo risuonare la loro voce in tutto il territorio. Ora non c'è un minuto da perdere, siamo già a lavoro su idee, proposte e progetti per la nostra comunità. Noi saremo al loro fianco."