Cultura protagonista degli eventi del fine settimana, ma anche teatro, musica e molto altro nell'agenda del Weekender

di Matteo Mazzierli

Appuntamenti con spettacoli teatrali, letture e presentazioni e musica, inoltre a Figline si celebra Sant'Antonio con la benedizione di biade e animali





VENERDÌ 17 GENNAIO

Al circolo Fanin di Figline, alle 17.30, si terrà un incontro su "Storie dal passato, il presente e le prospettive del futuro" che abbraccerà tematiche legate all'ambiente e al territorio. Primo appuntamento con numerosi ospiti legati alla difesa dell'ambiente e dei valori culturali e con Leonardo Mastragostino, fotografo e pubblicista, che presenterà i suoi scritti. Qui le informazioni

Alle 18 appuntamento alla sala consiliare di Rignano per la presentazione del libro "Parole mai dette" di Alfredo Allegri, un azzardo gentile sulla dolcezza da scovare ad ogni costo. A seguire concerto poetico dedicato a Francesca Woodman. Ingresso libero. Qui le informazioni

Proseguono gli appuntamenti con la musica all'Officina Klee, il club di Cavriglia: alle 21 si esibirà Enzo Moretto rivisitando il repertorio della sua band "A Toys Orchestra". Seguiranno la musica elettronica degli Alien Stole My Cat e un DJ set.

SABATO 18 GENNAIO

Partono ufficialmente le iniziative del "Festival della Partecipazione" a San Giovanni: una serie di appuntamenti in diverse parti della città. Inizio previsto alle 10.30 con il convegno "La rigenerazione urbana: uno strumento innovativo per la progettazione e lo sviluppo del territorio" al centro di geotecnologie, alle 17 conferenza su salute e sport nella pallavolo e alle 18 l'inaugurazione della mostra "Sviluppo dell'attività culturale e creativa quale strumento di riabilitazione psichiatrica". Qui l'articolo di presentazione

Alla biblioteca le Fornaci, a Terranuova, un pomeriggio dedicato alle famiglie con "Orto-in-tasca", alle 15.30 le ideatrici del progetto di orticoltura urbana guideranno bambini e adulti in un laboratorio con letture e costruzione di un piccolo orto invernale da casa.

Ultimo incontro per la serie di eventi organizzati in occasione della Festa della Toscana con "Stato e potere. I Concini di Terranuova, una famiglia toscana tra Firenze e Parigi": la conferenza inizierà alle 16.30 a Palazzo Concini a Terranuova con numerosi interventi da parte di esperti e istituzioni. Qui l'articolo di presentazione

Alla biblioteca Venturino Venturi di Cavriglia, alle 16.30, la presentazione della rivista letteraria "Luogos", il diciottesimo numero contenente arte e letteratura del territorio sarà presentata con la lettura di alcuni brani e poesie.

Primo del doppio appuntamento al teatro di Bucine dedicato alla figura di Modigliani: alle 19 si terrà l'incontro sull'arte a cura della professoressa Maria Giovanna Cutini su "La figura e l'opera di Modigliani". Seguirà un buffet per i partecipanti. Ingresso libero Qui le informazioni

Debutta al teatro Masaccio di San Giovanni il musical originale "Cuore di Fantasma": una storia divertente ed intrigante, arricchita da moltissime canzoni e un cast rigorosamente valdarnese. Lo spettacolo affronterà temi importanti come l'emancipazione femminile e la libertà individuale e andrà in scena alle 21.15. Qui le informazioni

Va in scena al teatro di Bucine il secondo evento della giornata dedicato a Modigliani: lo spettacolo "Modigliani" sarà un graffiante, poetico e ironico omaggio all'artista livornese. Appuntamento alle 21.15. Qui le informazioni

All'Officina Klee, club di Cavriglia, appuntamento con la voce e il dialetto tipicamente napoletano di Nino Nero che, alle 21.30, reinterpreterà con ironia i brani di Nino D'Angelo. A seguire il DJ set "Trash Party.

Appuntamento con Simone Savogin, il performer di poesie sarà a Terranuova, al cinema-teatro Europa alle 21.30 per portare il suo tipico spettacolo di poetry slam.

DOMENICA 19 GENNAIO

In occasione delle celebrazioni di Sant'Antonio Abate, a Figline, si svolgerà la tradizionale "Benedizione degli animali e delle biade". La dodicesima edizione avrà inizio alle 10 presso Piazza Ficino dove è attesa tutta la cittadinanza in compagnia dei propri animali. Qui le informazioni

Alle 16 si terrà "Voci di donne": incontro volto alla sensibilizzazione sulla violenza di genere, presenti, al teatro di Cavriglia, le associazioni A.TRA.C.TO ed Eva con Eva. Qui l'articolo di presentazione

Un pomeriggio in compagnia per i più piccoli al Museo Paleontologico di Montevarchi dove alle 16 si terrà "Assaggi di didattica", la presentazione del nuovo "Vivi il Museo 2020": fra laboratori e giochi divertenti i bambini dai tre agli undici anni potranno scoprire un rinnovato calendario di attività con tante sorprese. Qui le informazioni

Uno spettacolo per famiglie che commuove e diverte dedicato alle giovani generazioni: è "Il grande gioco", con la partecipazione dell'attore con sindrome di Down, Fabio Spadoni, la rappresentazione si terrà alle 17 presso l'auditorium Le Fornaci di Terranuova.

Arriva sul palcoscenico del Wanda Capodaglio, a Castelfranco, lo spettacolo di Augusto Novelli "L'acqua cheta" che, in occasione del suo centenario, torna a solcare i palchi con la sua comicità tipicamente toscana e con un cast e scenografie d'eccezione. Previsto un doppio appuntamento per le 17 e le 21.15. Qui l'articolo di presentazione

A Villa Barberino, a Meleto, la presentazione dell'ultimo libro di Vannino Chiti, ex presidente della Camera dei deputati: il volume "Le religioni e la sfida per il futuro", sul dialogo e la conoscenza intereligiosa come modello di costruzione di un futuro migliore, sarà presentato alle 17.30 con numerosi ospiti ed interventi. Qui le informazioni