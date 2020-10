Il Crt indica quali sono i campionati regionali che non si fermano

di Michele Bossini

Elencati quelli che sono i tonei che proseguiranno regolarmente





Per fare chiarezza dopo l'emanazione ieri del nuovo Decreto del Presidento del Consiglio dei Ministri, il Comitato regionale delle Lnd è intervenuto per preciare quali sono i campionati regionali che proseguiranno regolarmente. Al momento è confermata la prosecuzione dei campionati dall'Eccellenza fino alla Seconda categoria, Eccellenza e Promozione femminile, C1 e C2 di calcio a 5 maschile e serie C di calcio a 5 femminile.