Cristiano Benucci decade ufficialmente dalla carica di sindaco di Reggello. "È stata un'esperienza bellissima"

di Glenda Venturini

Eletto in Consiglio regionale, Benucci lascia l'incarico di primo cittadino al suo vice Piero Giunti. E saluta i suoi cittadini con un messaggio di ringraziamento a tutti. "Esco ma non scappo. Sarò sempre a disposizione per dare una mano"





Termina ufficialmente l'esperienza di Cristiano Benucci come sindaco del comune di Reggello: dal 16 novembre, infatti, è stata sancita la decadenza dall'incarico per incompatibilità con quello di Consigliere regionale della Toscana. Benucci è entrato infatti a Palazzo Panciatichi dopo le elezioni dello scorso mese di settembre.

Primo cittadino dal 2012, riconfermato nel 2017, Benucci saluta i suoi concittadini con un messaggio affidato ai social. "Questa mattina il Consiglio comunale ha pronunciato la mia decadenza da Sindaco per incompatibilità con la carica di Consigliere Regionale. Si chiude così una fase importante della mia vita di impegno nella nostra istituzione comunale, iniziata 22 anni fa quando sono stato eletto Consigliere comunale, poi proseguita con vari ruoli ininterrottamente fin qui".

"Mi passano davanti tante immagini, tanti momenti, tante persone, sentimenti difficili da trasmettere. Fare il sindaco della propria comunità è certamente molto duro e complesso ma è un’esperienza che si nutre di passione, che incrocia gli snodi della vita della comunità, un’esperienza che ti fa misurare con i problemi, ti espone al giudizio quotidiano; un’esperienza che ti costringe a notti insonni ma che riesce a gratificarti come nessun altra. Al sindaco i cittadini consegnano le aspirazioni, i problemi e il futuro della comunità. Quante volte, forse ogni mattina, ho sentito questo peso sulle mie spalle… Tuttavia per chi fa politica, per chi, in fondo, ama la sua comunità, fare il sindaco è un’esperienza bellissima".

"Mi ritengo quindi un privilegiato, e ringrazio i cittadini reggellesi che, per due volte, mi hanno consentito di viverla con largo consenso, consentendomi quindi di imparare tanto, di conoscere e confrontarmi con tante persone, di cercare di fare qualcosa per gli altri. Mi sento di dire che lascio a chi verrà dopo di me il comune in ordine, con i conti a posto, servizi efficienti, tante opere pubbliche fatte, molti cantieri aperti, altri ancora in partenza, con gli strumenti urbanistici nuovi già adottati e prossimi all’approvazione definitiva, con un ruolo nelle dinamiche istituzionali sovraordinate di grande rispetto".

"E anch’io, come altri prima di me, nel chiudere questa fase, per aprirne un’altra di altrettanto o maggior prestigio, vi lascio un pezzo di cuore. E lasciando un pezzo di cuore, dico che esco ma non scappo. Sarò sempre a disposizione per dare una mano laddove occorra o un consiglio laddove sia ritenuto opportuno. Intendo portare nel Consiglio regionale le istanze e le preoccupazione della nostra gente e della nostra terra, intendo far tesoro in questa nuova esperienza politica di quanto ho imparato in questa lunga avventura reggellese. Spero di esserne all’altezza", conclude Benucci.