Cristiano Adami torna a vestire la casacca biancorossa

di Michele Bossini

Il giocatore arriva in prestito al Terranuova Traiana dal Montevarchi





Il Terranuova Traiana ha preso in prestito dal Montevarchi Cristiano Adami, attaccante del 1999 che torna in riva al Ciuffenna dove, tra l' inizio dicembre e la fine del febbraio scorso, aveva collezionato sei presenze e due reti. Figlio d'arte, con trascorsi nella Primavera del Pisa ed esperienze giovanili anche nel Floria 2000, Adami per tre stagioni ha militato in serie D con il Montevarchi.