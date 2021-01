Covid: in Toscana 50mila vaccinati, il 15% nelle Rsa. L'assessore Spinelli: "Serve ancora attenzione tra gli anziani ospiti"

di Glenda Venturini

L'assessore regionale al welfare Serena Spinelli ha inviato una lettera a tutte le Rsa toscane, ricordando come ad oggi sono ancora circa mille gli ospiti contagiati. "In questa fase è ancora necessario tenere ben alto il livello di attenzione sugli standard di sicurezza"





Sono oltre 50mila i vaccinati per Covid-19 in Toscana: dal monitoraggio del sito della Regione alle ore 13 di oggi, 12 gennaio, sono state vaccinate per la precisione 50.894 persone. Sono per la maggior parte operatori sanitari, ma ci sono anche 8.243 ospiti delle Rsa: circa il 16% del totale. Per quanto riguarda nello specifico i territori provinciali di Firenze e di Arezzo, di riferimento per il Valdarno, nell'ambito fiorentino sono state vaccinate 7.321 persone di cui 2.309 nelle Rsa; nell'aretino, invece, i vaccinati sono 3.685 di cui 879 nelle Rsa.

“Le vaccinazioni all’interno delle Residenze sanitarie assistenziali - ha scritto Serena Spinelli, assessore regionale al welfare, in una lettera inviata proprio alle Rsa - sono state fin da subito un obiettivo prioritario per la Regione e restano un obiettivo primario del mio assessorato. Il vaccino rappresenta uno spartiacque nella battaglia contro il coronavirus, ma in questa fase è ancora necessario tenere ben alto il livello di attenzione sugli standard di sicurezza. Ad oggi - scrive Spinelli ai responsabili delle Rsa - risultano ancora 1.016 ospiti positivi nelle strutture regionali. Un dato ancora rilevante, ma in costante diminuzione dai primi di dicembre, al punto da risultare quasi dimezzato rispetto ai 1.965 ospiti positivi rilevati al monitoraggio del 7 dicembre”.

A sostegno di questo percorso di sicurezza Serena Spinelli chiede ai responsabili delle Rsa che prosegua l'impegno di tutte le strutture per aderire al sistema di tracciamento socio sanitari, scaricando e utilizzando regolarmente l'app InRSAsicura. L'assessore mette in evidenza inoltre due punti importanti sotto il profilo istituzionale e sindacale: l'avvio di un tavolo con Asl e sindacati per giungere ad un'armonizzazione contrattuale per la gestione delle Rsa Covid o Total Covid, e la prossima apertura di un confronto per definire, per tutto il 2021, un'integrazione della quota sanitaria che possa consentire alle RSA di programmare adeguatamente le attività e le risorse, uscendo dalla logica del ristoro e impostando invece un lavoro di programmazione mirata per questa fase di emergenza.

Infine, Spinelli annuncia ai responsabili delle Rsa l'avvio di un percorso di approfondimento sul modello complessivo di presa in carico delle cronicità e della terza età in Toscana, con l’obiettivo di definire una rete di strutture in grado di rispondere ai mutati bisogni di una società sempre più longeva e portatrice di bisogni di cura e assistenza tanto in ambito sanitario quanto in ambito sociale. “Voglio infine ringraziare voi e i vostri operatori - conclude Serena Spinelli - per l’impegno straordinario garantito finora a tutela degli ospiti delle strutture, consapevole del notevole carico di lavoro richiesto anche per i prossimi mesi. Da parte mia e degli uffici regionali garantisco il massimo sforzo per offrire alle strutture tutto il supporto necessario per affrontare insieme e superare al meglio questa terribile pandemia”.