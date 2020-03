Covid-19, undicesimo caso valdarnese a Cavriglia. Il sindaco: "Rispettiamo le misure di sicurezza"

di Monica Campani

La notizia resa nota dalla Asl Toscana sud est. L'intervento del sindaco Leonardo Degl'Innocenti o Sanni





Undicesimo caso di contagio da Covid-19 in Valdarno: si tratta di una donna di Cavriglia. Ad oggi sono stati accertati 8 casi nella vallata aretina e tre in quella fiorentina.

"Aggiornamento del 13 marzo ore 18. Azienda USL Toscana sud est: la situazione sul Coronavirus. L'Azienda USL Toscana sud est comunica di aver identificato questi probabili positivi nella provincia di Arezzo: una donna di 34 anni di Arezzo, una donna di 28 anni di Cavriglia, una donna di Poppi. L’Azienda si è già raccordata con i Sindaci per gli adempimenti necessari".

Il sindaco di Cavriglia Leonardo Degl'Innocenti o Sanni: "Nella Provincia di Arezzo sono stati 3 i nuovi casi emersi nella giornata, uno di questi appunto è stato verificato nel nostro comune. Da giorni stiamo pregando la popolazione di rispettare rigidamente le misure del DPCM. Non è una situazione semplice perché spesso ho notato che non tutti le rispettano. So che la ragazza in questo momento si trova a casa monitorata attentamente.

Vigiliamo la situazione di ora in ora e terremo sempre in aggiornamento la popolazione. Cogliamo l’occasione per ricordare nuovamente alla comunità il rispetto assoluto delle misure di sicurezza. È fondamentale per noi stessi e per tutti gli altri”.