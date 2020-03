Covid-19, un nuovo caso positivo. Presto le mascherine anche ai cittadini. "Grazie a tutti"

di Monica Campani

Nell'appuntamento giornaliero il sindaco di Terranuova Sergio Chienni annuncia un nuovo caso: un uomo di 65 anni che si trova in condizioni rassicuranti in isolamento fiduciario. "La catena di trasmissione provìene da un altro comune".

Poi il sindaco informa che "la Giunta ha deciso la sospensione della Ztl e dei posti blu dei parcometri ad eccezione di quelli in via Roma per permettere gli spostamenti veloci ai cittadini".

Per quanto riguarda, invece, le mascherine sono state consegnate a coloro che hanno contatto con la gente: operatori sanitari, commercianti, polizia municipale. Anche alla Rsa sono stati dati strumenti di protezione. Il prossimo step sarà la consegna ai cittadini.

Infine il sindaco Chienni rivolge un "Grazie ai medici, agli infermieri, agli operatori sanitari, agli addetti dei supermercati e dei negozi, e a tutti coloro che ancora devono lavorare per assicurare beni di prima necessità".