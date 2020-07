Covid-19, un nuovo caso positivo a Montevarchi. È una donna di 34 anni

di Matteo Mazzierli

Il report giornaliero della Asl Toscana Sud Est. Un nuovo contagio e due guariti in Valdarno aretino





Un nuovo caso di contagio da Coronavirus segnalato dalla Asl Toscana Sud Est in Valdarno Aretino: è a Montevarchi e si tratta di una donna di 34 anni.

La situazione dalle 14 del16 luglio alle 14 del 17 luglio evidenzia, inoltre, tre guariti: 1 ad Arezzo città e 2 a San Giovanni.

Al momento nella Asl Toscana Sud Est sono un totale di 32 i casi in carico, di cui 27 persone in isolamento domiciliare, 2 in ospedale, 2 ricoveri extra Asl, 1 trasferito in altro territorio.

Ad oggi i guariti sono 1384. Dalle 14 del 16 luglio alle 14 del 17 luglio sono stati effettuati 506 tamponi.