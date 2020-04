Covid-19, un nuovo caso a Montevarchi. Intanto finisce la seconda consegna di mascherine

di Matteo Mazzierli

Arrivano a 56 i casi di Coronavirus nel Comune, nel frattempo la seconda consegna di mascherine, prodotte da aziende del territorio, si è conclusa quest'oggi





"Mantenere alto il senso di responsabilità": sono le parole del sindaco Silvia Chiassai Martini nell'annunciare il 56esimo caso positivo di Covid-19. Non solo: la prima cittadina ha anche comunicato che la seconda consegna di mascherine, stavolta prodotte dalle aziende di Montevarchi, si è appena conclusa.

"Un grande lavoro dei volontari, giovani associazioni e cittadini - afferma Chiassai - uniti nella consegna di mascherine prodotte dalle nostre aziende, con le piantine del nostro ortoflorovivaismo. Voglio ringraziarli tutti poiché hanno fatto un miracolo: sono riusciti a consegnare a più di 10000 famiglie quindi oltre 20000 mascherine, tutti i giorni."

"Vi informo di un nuovo caso positivo a Montevarchi - continua Chiassai - è il numero 56 del nostro Comune. Siamo vicini alla Pasqua, quindi vi chiedo di mantenere il senso di responsabilità, stare a casa nonostante ci sia questa festività particolare, evitando le uscite, perché purtroppo non siamo usciti dal tunnel e ci aspettano settimane difficili, quindi il nostro comportamento è fondamentale per portare al minimo i contagi; ci vuole responsabilità per il nostro stato di salute ma anche verso gli altri. Vi chiedo dunque di collaborare perché senza il vostro aiuto niente è possibile."