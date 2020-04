Covid-19, un nuovo caso a Laterina Pergine. Neri: "Continuiamo a rispettare le misure anticontagio"

di Matteo Mazzierli

Lo ha annunciato la prima cittadina nel suo report giornaliero. Salgono così a 14 i casi nel Comune; nel frattempo la consegna delle mascherine della Regione Toscana si è conclusa





"Non vi nascondo che dopo tutto il mese di Aprile trascorso senza nuovi casi positivi a Laterina Pergine, iniziavo ad accarezzare l'idea che la nostra comunità avesse terminato di pagare il proprio tributo alla drammatica emergenza": ad affermare con rammarico la notizia della quattordicesima positività è il sindaco Simona Neri: si tratta di un uomo di 81 anni.

"Sono a comunicarvi che purtroppo oggi abbiamo registrato un nuovo caso di un nostro concittadino di 81 anni positivo al Coronavirus. - scrive Neri - Sono profondamente rattristata ma credo che sia doveroso trovare qualcosa di buono anche in questa brutta notizia: ci serva a capire che l'emergenza non è finita e che tutti insieme dobbiamo continuare rispettare le misure anticontagio, è un sacrificio necessario per noi, per le persone che ci sono care e per il Paese tutto."

La prima cittadina ha poi parlato della distribuzione delle mascherine protettive: "A questo proposito comunico che la consegna a domicilio delle mascherine della Regione Toscana si è conclusa: se qualcuno, per qualsiasi motivo, fosse rimasto escluso, si rivolga al numero 0575806124. Ringrazio nuovamente La Racchetta Sezione di Laterina per lo splendido lavoro fatto: non mi riferisco solo alla complessa logistica relativa alla consegna ma anche e soprattutto al significato che tale gesto ha rappresentato per tanti nostri concittadini che hanno tratto conforto da un gesto di generosità di tanti volontari volto a risolvere una questione pratica ma che al contempo ha mostrato l'umanità ed il senso di comunità di cui tutti noi dobbiamo essere orgogliosi. Grazie di cuore alla Polizia Municipale che anche oggi ha monitorato il territorio ed ha supportato La Racchetta nella consegna dei dispositivi di protezione alla popolazione.