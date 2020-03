Covid-19, un altro positivo a Laterina Pergine. È una donna di 86 anni

di Matteo Mazzierli

A renderlo noto è stato il sindaco Simona Neri. Aggiornamenti anche riguardo alla sanificazione urbana





Il comune di Laterina Pergine registra un nuovo caso di contagio da Coronavirus: si tratta di un'anziana di 86 anni comunicato dal sindaco Neri. La prima cittadina ha dichiarato di non avere ulteriori informazioni al riguardo e ha aggiornato la popolazione sulla sanificazione urbana in atto.

"Anche oggi purtroppo abbiamo registrato un nuovo caso positivo - scrive Neri - si tratta di un'anziana signora di 86 anni, non ho ulteriori informazioni e sono in attesa di un report da parte dell'ufficio Igiene Pubblica. Le curve nazionali relative ai contagi forse stanno iniziando a dare un trend discendente: bene, ma l'emergenza non è ancora finita, lo verifichiamo purtroppo ad ogni aggiornamento come quello di oggi che registra, per il solo Valdarno, 20 nuovi cittadini positivi al virus."

"Oggi pomeriggio abbiamo di nuovo effettuato la sanificazione del locale del 118 a Montalto - informa Neri - e da domani, mercoledì 1 Aprile (e tutti i mercoledì delle prossime settimane) SEI Toscana provvederà come anticipato alla sanificazione di tutti i contenitori stradali (cassonetti, campane, bidoncini). Gli addetti svolgeranno il lavoro iniziando dall'ex Comune di Laterina al mattino, e proseguendo poi nell'ex Comune di Pergine, fino a completamento del lavoro nel pomeriggio."