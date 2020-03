Covid-19, tre nuovi casi. Una persona fa parte dello staff della Casa della Salute

di Monica Campani

Della stessa struttura fa parte anche un'altra persona proveniente da altro Comune. Il sindaco Chienni ha chiesto la sanificazione immediata dei locali





Tre nuovi casi di coronavirus a Terranuova. Si tratta di due coniugi e di una persona che fa parte dello staff della Casa della Salute. Nella stessa struttura lavora anche un'altra persona proveniente da altro comune risultata positiva. Il sindaco Sergio Chienni ha chiesto immediatamente la sanificazione dei locali.

"Oggi abbiamo ricevuto segnalazione dall'azienda sanitaria di tre nuovi casi di coronavirus tra i quali due coniugi. E' nota la catena di trasmissione con persone di altri comuni. Una persona rientra tra il personale sanitario della Casa della Salute e ve ne è un'altra di altro Comune che vi lavora. L'azienda sanitaria sta ricostruendo tutti i contatti per chiamare e disporre la quarantena nei casi previsti. Ho chiesto che venga effettuata immediatamente la sanificazione completa degli ambienti e verrà completata tra domani e domenica".

Sergio Chienni continua e lancia di nuovo un appello ai cittadini: "Sono cinque complessivamente i nostri concittadini positivi al covid-19 dall'inizio della pandemia. A loro va la vicinanza di tutta la nostra comunità. Come ho avuto modo di dirvi ieri con fermezza, questi giorni saranno determinanti nel contenimento della diffusione. Rispettiamoci e rispettiamo gli altri, non c'è altra strada. Il virus si può prendere anche stando attenti, non diamogli delle occasioni in più con comportamenti sbagliati e contrari alle disposizioni normative, non ce lo possiamo permettere. Gli organi di controllo fanno la loro parte, ma ciascuno di noi deve fare la propria. C'è chi deve andare a lavoro per garantire servizi essenziali, tutti gli altri sono chiamati a ridurre al minimo i contatti interpersonali, senza se e senza ma. Scusate ma non è più il tempo dei giri di parole, siamo di fronte a una battaglia dura che ha bisogno di tutti".