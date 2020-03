Covid-19, terzo positivo a Reggello. Benucci: "Troppe persone prendono alla leggera il DPCM"

di Matteo Mazzierli

Terzo caso a Reggello, attualmente si trova ricoverato all'Ospedale di Careggi. A darne notizia è stato il sindaco Cristiano Benucci che ha ribadito di non trattare con superficialità il DPCM





Un terzo cittadino reggellese è risultato positivo al coronavirus: lo ha comunicato il primo cittadino di Reggello, che ha ribadito l'importanza di non prendere alla leggera il Decreto del Governo.

"Anche oggi non giungono buone notizie - scrive il sindaco Benucci - nella nostra Azienda Sanitaria, oggi i casi di positività salgono a 91 rispetto ai 45 di ieri. Tra questi un terzo cittadino di Reggello. Attualmente si trova ricoverato all'Ospedale di Careggi. Sono state attivate tutte le misure del caso. Come già successo negli altri casi, l'Azienda Sanitaria sta ricostruendo tutto il quadro dei contatti stretti che saranno tutti posti in quarantena preventiva. Da parte di tutta la nostra comunità un grande augurio di pronta guarigione".

"Continuo a vedere purtroppo troppe persone che prendono alla leggera le misure del DPCM - commenta Benucci - Non importa conoscere le leggi per capire cosa c'è scritto. Bisogna stare a casa e non cercare la giustificazione per non farlo. La polizia municipale mi riporta diversi casi di infrazione debitamente sanzionati ai sensi dell'art. 650 del codice penale. Stiamo per entrare nei giorni più duri, la prossima settimana sarà forse il picco dei contagi nella nostra regione. Serve uno sforzo di tutti perché forse ancora siamo in tempo a contenere più che altrove il virus. Vi prego, come sindaco, ma prima ancora come cittadino, di ascoltarmi."