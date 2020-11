Covid-19, sono cento i nuovi casi positivi in Valdarno

di Glenda Venturini

Il bollettino della Asl Toscana Centro evidenzia 32 casi in Valdarno fiorentino; quello della Asl Sud Est invece 68 nel versante aretino





Sono cento i nuovi casi di contagio che si evidenziano oggi in Valdarno. Per la precisione, 68 in Valdarno aretino, secondo il bollettino della Asl Toscana Sud Est; 32 invece in Valdarno fiorentino, come riportato nel bollettino della Asl Centro.

Il dettaglio

A livello provinciale, il numero di nuovi casi positivi è di 172 nella provincia di Arezzo, per i quali sono stati effettuati 1377 tamponi. Le persone positive in carico sono 4672. Si registrano 123 guarigioni e nessun decesso. In provincia di Firenze invece si registrano nel totale 423 nuovi casi.