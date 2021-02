Covid-19, sono 32 i nuovi casi positivi in Valdarno aretino e fiorentino

di Monica Campani

I dati della Asl Toscana sud est e della Asl Toscana centro





Sono 97 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Arezzo: 18 in Valdarno aretino. 208 in provincia di Firenze: 14 in Valdarno fiorentino.

La Asl Toscana centro in provincia di Arezzo ha effettuato 1885 tamponi ed ha in carico 1062 persone positive di cui 810 a domicilio. Sono 3127 i contatti stretti in quarantena, 15 i guariti.