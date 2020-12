Covid-19, soltanto cinque i nuovi casi nelle ultime ventiquattro ore in Valdarno

di Glenda Venturini

Sono in netta diminuzione i dati dei bollettini delle due Asl, Toscana Centro e Sud Est





Sono ancora in calo i numeri dei nuovi contagi registrati tra i cittadini valdarnesi. Nell'ultimo report sono soltanto 5 i nuovi casi: 3 in Valdarno fiorentino, secondo quanto riportato dal bollettino della Asl Toscana Centro, e 2 in Valdarno aretino, nei numeri della Asl Toscana Sud Est.

In provincia di Firenze, nel complesso, nelle ultime ventiquattro ore sono emersi 128 casi, di cui 3 relativi a residenti nel comune di Figline e Incisa. Nessun nuovo contagio a Reggello né a Rignano.

In provincia di Arezzo, soltanto 26 nuovi casi di cui 1 a Montevarchi e 1 a San Giovanni. Qui i tamponi effettuati sono stati 779. Ci sono ancora sul territorio aretino 680 persone in carico alla Asl di cui 472 al proprio domicilio.