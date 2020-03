Covid-19, sindaco e giunta in isolamento domiciliare volontario. Dipendente positiva

di Monica Campani

Ad annunciarlo il sindaco e la giunta sulla pagina facebook del Comune





Con una nota pubblicata sulla pagina facebook del Comune di Cavriglia il sindaco e la giunta annunciano di essere in isolamento domiciliare volontario. Con loro anche tutta l'Unità di crisi. Una dipendente del municipio, infatti, è risultata positiva al coronavirus.

"Cari cittadini, vi comunichiamo ufficialmente che anche il Sindaco e tutta la Giunta di Cavriglia, insieme a tutta L’Unità di crisi composta dalle posizioni organizzative del Municipio, da oggi sarà in isolamento domiciliare volontario per quel grande senso di responsabilità umana e civile che ci ha sempre contraddistinto".

"Una dipendente del comune infatti, non residente a Cavriglia, oggi è risultata positiva al tampone del Coronavirus. Nell’augurare una pronta guarigione alla nostra dipendente continueremo a lavorare e ad informarvi come abbiamo fatto fino ad oggi 24 ore al giorno, con il massimo impegno e la massima passione, anche se non potremo recarci in comune quotidianamente. Il Comune è sempre con voi! Isolati dal virus ma sempre uniti! Un grande abbraccio a tutti voi. Il Sindaco e la Giunta Comunale di Cavriglia"