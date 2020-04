Covid-19, Sergio Chienni: "Buona Pasqua alla mia città e al Valdarno"

di Monica Campani

Gli auguri del sindaco di Terranuova Sergio Chienni durante l'emergenza





Una Pasqua diversa, anoimala, quella di quest'anno. A causa delle'emergenza Covid-19 i cittadini sono rimasti tutti a casa e senza grandi festeggiamenti visto il numero dei contagi, dei morti, delle persone in isolamento domiciliare e ospedaliero. Il sindaco di Terranuova Sergio Chienni augura a tutti un futuro migliore,

"Buona Pasqua alla mia città e al Valdarno, che pur in una maniera diversa so che ci sono e ci sanno essere. Aspettiamo di tornare a vivere le persone, i luoghi e gli spazi. Intanto continuiamo a essere comunità: grazie a chi nel silenzio della quotidianità ha aiutato tutti, a chi anche oggi lavora per noi nelle strutture sanitarie e a chi in questi giorni ci ha garantito i beni essenziali. Un pensiero particolare ai nostri bambini e ai nostri nonni. E l’augurio più forte a chi sta affrontando il decorso del Covid, un abbraccio grande".