Covid-19, sei nuovi casi positivi per la RSA di Bucine: un degente e cinque operatori a domicilio

di Matteo Mazzierli

Continuano ad arrivare nuovi risultati per i tamponi effettuati nella struttura: il personale del secondo piano è negativo al Coronavirus, mentre un paziente è risultato positivo. Anche per cinque operatori del piano 0 a domicilio è stato confermato il contagio da Covid-19





Sei nuove positività al Coronavirus per la RSA Fabbri Bicoli di Bucine, mentre si attendono i risultati completi per operatori e pazienti della struttura, il sindaco Benini ha dato nuovi aggiornamenti sugli esiti dei tamponi del secondo piano e sugli operatori a domicilio: tutto negativo il personale del piano 2, cinque del personale a domicilio positivi e un degente che era già in isolamento da dieci giorni e che è stato trasferito al piano 0.

Il sindaco Benini: "Come ho annunciato ieri il piano 1 ha dato tutti esiti negativi, sia per i degenti che per il personale di servizio. Siamo ancora in attesa degli ultimi esiti dei tamponi del piano 2 che è diviso in due settori: 2a e 2b. Mentre, anche in questo caso, possiamo dire che il personale di servizio è tutto negativo, per quanto riguarda i degenti ho avuto la conferma di un caso positivo al Covid-19. Il degente, che era già in isolamento in apposita camera singola da circa dieci giorni, quando si sono presentati i primi sintomi, è già stato trasferito al piano 0."

"Sono stati effettuati anche altri tamponi a domicilio agli operatori del piano 0 già in insolamento a casa e purtroppo per cinque di loro i sospetti si sono trasformati in certezze - prosegue Benini - Domani, con il cento per cento dei risultati certificati, complessivamente sono stati fatti circa 150 tamponi, faremo un resoconto preciso precisando anche i positivi del Comune di Bucine e quelli degli altri Comuni."