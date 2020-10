Covid-19, salgono i contagi in Valdarno fiorentino: 21 in un solo giorno. Sul versante aretino sono 7

di Glenda Venturini

Boom di casi a Reggello, sono addirittura 11 in sole ventiquattro ore. Altri contagi a Figline e Incisa e a Rignano, mentre in Valdarno aretino si segnalano persone positive al tampone soltanto in quattro comuni





I consueti dati dei bollettini delle Aziende sanitarie segnano oggi un incremento di casi sul versante fiorentino del Valdarno, mentre su quello aretino il dato è più basso. Nel complesso sono 29 i nuovi casi nelle ultime ventiquattro ore.

Per l'area fiorentina, la Asl Toscana Centro (che, ricordiamo, non riporta i dati relativi ad età e condizioni cliniche dei casi di contagio) elenca ben 11 persone positive al coronavirus nel comune di Reggello. Una classe della scuola media Guerri è stata messa in quarantena in seguito alla positività di uno studente. Altre 7 persone sono invece nel comune di Figline e Incisa, e infine 3 persone positive al tampone nel comune di Rignano.

Nel versante aretino, sono invece 7 i casi nel complesso. Si tratta di due persone nel comune di Bucine: un bambino di 4 anni in isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatico; un ragazzo di 12 anni anche lui in isolamento domiciliare, contatto di caso, sintomatico. A Castelfranco Piandiscò si aggiunge il caso di un uomo di 35 anni asintomatico. A Loro Ciuffenna due nuovi casi: un ragazzo di 14 anni in isolamento domiciliare, sintomatico ; e una bambina di 9 anni in isolamento domiciliare, contatto di caso, asintomatica. A San Giovanni, infine, altri due casi: un uomo di 51 anni in isolamento domiciliare, asintomatico; e una donna di 57 anni in isolamento domiciliare perché contatto di caso.