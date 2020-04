Covid-19, salgono a 23 i casi alla Asp Montevarchi. Chiassai: "Attivato già un piano d'azione attraverso la Asl"

di Matteo Mazzierli

Si registrano sei nuovi casi alla Asp di Montevarchi. Lo ha reso noto il sindaco Silvia Chiassai Martini assicurando continui aggiornamenti e che un piano d'azione, previsto da Regione Toscana, è stato già attivato





17 degenti e 6 operatori: sono questi i numeri di positivi al Coronavirus registrati nella casa di riposo di Montevarchi. Sei in più rispetto a quelli registrati stamattina; l'aggiornamento è arrivato dal sindaco Silvia Chiassai Martini che ha spiegato di aver attivato tutte le misure e un piano d'azione, previsto da Regione Toscana, attraverso i responsabili della Asl.

"Stamani avevo comunicato che c'erano altri 17 positivi tra ospiti ed operatori, purtroppo nel pomeriggio c'è stato un aggiornamento e siamo arrivati a 23 - dice il sindaco Chiassai - abbiamo dato direttiva alla coordinatrice della cooperativa di informare i familiari; nel frattempo sono state attivate tutte le procedure dei positivi al Covid per effettuare delle distinzioni tra i contagiati e quelli che non lo sono, sia per operatori che per degenti. La direttrice si è già attivata attraverso i responsabili della Asl per un piano d'azione. Ovviamente ci sarà un aggiornamento costante tra cooperatrici e famiglie perché sappiano che stiamo adoperando e adopereremo tutte le direttive della Asl".

"Aspettiamo eventuali responsi su altri tamponi, naturalmente la situazione è preoccupante - continua Chiassai - avevamo fatto di tutto per evitare un fenomeno di questa tipologia ancor prima del DPCM governativo perché avevamo cercato con volontà propria di mettere in sicurezza la struttura, data la presenza di anziani a rischio. Purtroppo il fenomeno è riuscito ad entrare e qualcosa non ha funzionato, vediamo come sarà l'evolversi dei prossimi giorni. Sono numeri importanti, sono persone e ad ogni numero positivo c'è dietro una persona e dei familiari, c'è una sofferenza e una preoccupazione da parte dell'amministrazione."