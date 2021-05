Covid-19, risalgono i i nuovi casi: sono 60 in tutto il Valdarno

di Glenda Venturini

Nel bollettino della Asl Sud Est emergono 36 casi in Valdarno aretino; nel bollettino della Asl Centro, invece, 24 casi in Valdarno fiorentino





Risalgono i numeri dei nuovi casi in Valdarno: nelle ultime ventiquattro ore sono infatti 60 quelli che emergono dai bollettini delle due Asl. In provincia di Arezzo si hanno nel complesso 75 casi, per i quali sono stati effettuati 1101 tamponi: di questi sono 36 quelli nei comuni del Valdarno aretino. In provincia di Firenze, invece, sono 284 i nuovi casi di cui 24 nei comuni del Valdarno fiorentino.

Attualmente le persone positive in carico della Asl in provincia di Arezzo sono 1466, di cui 1138 al domicilio. I contatti stretti in quarantena sono 4243, i nuovi guariti sono 62.