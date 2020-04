Covid-19, rimandato il Moby Dick Festival. Da domani su Valdarnopost l'edizione 2019

di Monica Campani

Alle 21.00 da questa sera le interviste realizzate l'anno scorso in occasione di quello che è stato l'evento del Valdarno





Gli effetti impietosi del Covid19 hanno colpito anche Moby Dick Festival, l'evento che era stato programmato per il mese di maggio a Terranuova. Doveva essere la sua terza edizione. Purtroppo niente di fatto. L'appuntamento di quello che si è rivelato un'occasione culturale importante di confronto, di riflessione e di conoscenza è stato rimandato all'autunno per l'emergenza sanitaria in corso e per i provvedimenti presi dal Governo per contenerla.

Valdarnopost allora ha pensato di riproporre le interviste ai personaggi di maggiore spicco che sono intervenuti nell'edizione dell'aprile 2019.

Da Vittorio Sgarbi a Federica Angeli, da Federico Buffa e Ferruccio De Bortoli, da Vanni Santoni a Gianrico Carofiglio, ma anche Niccolò Fabi, Enrico Letta, Federico Rampini, Laura Morante e Massimo Cacciari: da questa sera alle 21.00 tutti i giorni andranno on line i video con le interviste in esclusiva curate dalla redazione nel salottino installato in piazza Repubblica a Terranuova.

E' una maniera per attendere la terza edizione di Moby Dick Festival ricordando e riascoltando tutti coloro che hanno dato vita all'evento terranuovese.