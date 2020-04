Covid-19, Reggello registra altre due positività, 17 i casi complessivi

di Matteo Mazzierli

Lo ha annunciato il sindaco Cristiano Benucci nel suo report giornaliero. Fissata per mercoledì l'inizio della distribuzione di mascherine





Arrivano a 17 i casi di contagio da Coronavirus a Reggello: si tratta del terzo giorno consecutivo in cui sono emerse due positività nel territorio. A comunicarlo è stato il sindaco Cristiano Benucci.

Il sindaco Benucci: "Anche oggi, nonostante a livello nazionale fortunatamente si stia cosolidando un dato importante di deflessione dei contagi, per il nostro territorio giungono ulteriori due casi positivi che portano a 17 il totale dei reggellesi affetti da coronavirus. Uno di essi è in isolamento presso il proprio domicilio, l’altro in quarantena in una casa di riposo. Anche a loro gli auguri di pronta guarigione da parte di tutta la nostra comunità."

"Oggi la Regione Toscana ci ha consegnato 36000 mascherine che si aggiungono alle 18000 già acquistate dal Comune - informa Benucci - Consegneremo quindi 3 mascherine per ogni cittadino residente. Domani la Protezione Civile preparerà, con tutti i necessari accorgimenti, il materiale e mercoledì, con l’aiuto delle associazioni e dei volontari, inizieremo la distribuzione, lasciando all'indirizzo di residenza di ciascuno una busta chiusa personalizzata per ogni famiglia in cassetta della posta o consegnandola a qualcuno direttamente. Non devrà essere richiesto alcun corrispettivo in denaro. I volontari non sono autorizzati ad entrare in casa per evitare che qualcuno si spacci per volontario e abbia in realtà altre intenzioni. Saranno comunque muniti di un’attestazione del Comune che li legittima alla consegna."

"Oggi inoltre il Presidente della Giunta Regionale ha adottato l'ordinanza n. 26 con cui dispone l'utilizzo obbligatorio della mascherina monouso - scrive Benucci - in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, in presenza di più persone, oltre che nei mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea taxi e noleggio con conducente; l’utilizzo obbligatorio della mascherina monouso, in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, quando, in presenza di più persone, è obbligatorio il mantenimento della distanza sociale, fermo restando il rispetto del mantenimento delle misure di distanziamento sociale, le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 non si applicano ai bambini di età inferiore ai sei anni e alle persone che non tollerino l’utilizzo delle mascherine a causa di particolari condizioni psicofisiche attestate da certificazione medica rilasciata. Le misure entreranno in vigore non appena il Comune avrà terminato la consegna e, comunque, il settimo giorno successivo alla sua approvazione. Le mascherine non devono assolutamente diventare una giustificazione per uscire di più di casa, restano infatti inalterate tutte le misure di limitazione agli spostamenti attualmente in vigore."

"Spero che tutti comprendano lo sforzo enorme di cui stiamo parlando - conclude Benucci - e che ognuno di voi si predisponga per essere collaborativo e non innescare inutili polemiche, aspettando pazientemente il momento in cui le squadre dei volontari raggiungeranno il vostro indirizzo di casa. Il nostro obiettivo è quello di terminare entro la giornata di venerdì."