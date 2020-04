Covid-19, altro decesso a Reggello, non ce l'ha fatta una donna ricoverata in una RSA di un altro Comune

di Matteo Mazzierli

La donna era ricoverata in una struttura al di fuori del Comune di Reggello. A darne notizia è stato il sindaco Benucci





Un nuovo decesso a causa del Covid-19 per Reggello: si tratta di un'anziana ricoverata in una RSA di un altro Comune. Lo ha annunciato il sindaco Cristiano Benucci nel suo report giornaliero, comunicando anche che nella giornata odierna non sono emersi nuovi contagi.

"Mi è giunta la notizia, resa pubblica anche dai familiari, che una nostra concittadina, ricoverata da tempo presso una RSA di un altro Comune è deceduta a causa del Coronavirus - scrive Benucci - Non rientrava pertanto nei casi comunicati nei giorni scorsi. Desidero associarmi , anche a nome della nostra comunità, al dolore della famiglia con un ideale abbraccio."

Il sindaco ha poi ricordato l'obbligo di indossare la mascherina protettiva nei prossimi giorni: "Ricordo inoltre che da domani è obbligo su tutto il territorio nazionale l’uso della mascherina. Inoltre questa sera il Presidente della Regione Rossi, a fronte della riapertura di alcune attività prevista dal DPCM 10 aprile 2020 (commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria, commercio al dettaglio di libri, commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati) ha stabilito con apposita ordinanza le regole da adottare sia da parte dei titolari che da parte dei clienti degli esercizi commerciali."