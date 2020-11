A darne notizia è stato il sindaco Nicola Benini: "Mi appello alla responsabilità di tutti"

Positivo al Covid un dipendente del Comune di Bucine: a renderlo noto è stato il sindaco Nicola Benini che ha informato i cittadini della chiusura degli uffici e della loro sanificazione condividendo anche i dati che interessano il territorio.

"Ieri è stata riscontrata la positività di un dipendente del Comune di Bucine - queste le parole del primo cittadino - Quindi da oggi alcuni uffici non saranno aperti al pubblico per la sanificazione dei locali fino a lunedì 16 novembre compreso: UPR, Anagrafe, scuola, tributi, Suap e Sociale."

"Stiamo assistendo ad una diffusione molto rapida del Covid-19 - afferma Benini - Nel Comune di Bucine, dal 25 Ottobre ad oggi siamo passati da 104 a 175 casi complessivi, quindi con un incremento di ben 71 positivi in soli 15 giorni. Il dato evidenzia la gravità del momento e la necessità che tutti noi facciamo il massimo sforzo per contenere questa seconda ondata che sta mettendo in difficoltà l'intero sistema sanitario. Mi appello alla responsabilità di tutti"