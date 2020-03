Covid-19, positivi 7 sanitari dell’ospedale della Gruccia. "Adottate tutte le procedure e precauzioni di sorveglianza"

di Monica Campani

A confermare le voci che circolavano è stata l'azienda sanitaria Toscana sud est





L'azienda sanitaria Asl Toiscana sud est conferma la notizia di sette sanitari dell'ospedale della Gruccia, un medico e infermieri, risultati positivi al covid-19 e assicura "adottate tutte le procedure e precauzioni di sorveglianza".

L'azienda sanitaria continua e spiega: "Si tratta di un’infermiera assente dal servizio ormai da una settima che dopo qualche giorno di assenza ha comunicato la propria positività al tampone. Nessuno caso precedente in reparto. Nessun altro tampone richiesto nei giorni precedenti, quindi nessun caso sospetto tra i pazienti ricoverati. Immediatamente è stata ricostruita la catena di tutti i contatti e sono stati effettuati complessivamente 37 tamponi: risultati positivi 5 operatori del comparto ed 1 dirigente medico per i quali saranno adottate tutte le procedure previste". In tutto dunque sette sanitari.

Il Direttore dell’Ospedale Antonio d'Urso ha dichiarato: “Tutti gli operatori hanno Dispositivi di Protezione individuale come indicato dalle istruzioni operative. L’attività del reparto, dopo essere stato completamente sanificato, è regolarmente garantita”.