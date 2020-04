Covid-19, parte da domani la consegna delle mascherine a Bucine. Il calendario completo

di Matteo Mazzierli

Da domani i volontari della Protezione Civile e della Misericordia Valdambra consegneranno la seconda mandata di mascherine fornite da Regione Toscana





È prevista per domani la seconda distribuzione di mascherine in tutto il territorio di Bucine: il Comune ha annunciato la consegna delle mascherine fornite da Regione Toscana per tutte le famiglie.

Spetteranno due mascherine per ciascun componente del nucleo familiare, a consegnarle saranno i volontari della Protezione Civile e della Misericordia Valdambra. Per tutti coloro che non le riceverranno, il Comune avvisa che è possibile chiamare, a seconda della frazione di residenza, ai seguenti numeri: Protezione civile 055/9911536 Misericordia Valdambra 055/9917220.