Covid-19, otto nuovi casi in Valdarno aretino. La Asl è subentrata nella gestione della Rsa di Montevarchi

di Monica Campani

I dati della Asl Toscana sud est e il punto del direttore generale Antonio D'Urso





14 nuovi casi in provincia di Arezzo, diluiti nel territorio. 8 in Valdarno aretino suddivisi in: 4 a Montevarchi, uno a Terranuova, uno a San Giovanni, uno a Bucine, uno a Cavriglia, Un altra donna morta, ricoverata al San Donato di Arezzo, proveniente dalla Rsa di Montevarchi.

I dati

Il direttore generale della Asl Toscana sud est, Antonio D'Urso, fa il punto anche sulla Rsa Montevarchi: siglato l'accordo per le gestione dell'azienda sanitaria. "L'Asp, a gestione comunale, e il sindaco hanno accettato la disponibilità dell'azienda di prendersi in carico gli ospiti positivi ricoverati nella struttura. L'azienda è entrata nel pomeriggio e ha assunto la responsabilità sanitaria dei pazienti covid positivi. Per i negativi il sindaco Chiassai mi ha chiesto una mano e stiamo cercando una idomnea collocazione".

"Abbiamo scelto di tutelare al massimo sia gli ospiti positivi che quelli negativi - dichiara il sindaco Chiassai - La separazione dei percorsi all'interno della RSA di Montevarchi non è possibile, proprio da un punto di vista strutturale, e nel nostro Comune non ci sono al momento strutture da destinare agli ospiti No Covid. Con questo accordo, cerchiamo di garantire la migliore gestione dell'emergenza nell'esclusivo interesse degli anziani e delle loro famiglie".