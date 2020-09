Covid-19, otto nuovi casi in provincia di Arezzo: 4 in Valdarno aretino

di Monica Campani

I dati della Asl Toscana sud est





Sono 8 i nuovi casi positivi al coronaviorus in probvincia di Arezzo: 8 di questi sono in Valdarno aretino. Si tratta di un 27enne di San Giovanni, asintomatico, già in isolamento domiciliare in quanto rientrato dalla Romania; di un 21enne di Cavriglia, in isolamento domiciliare in quanto contatto di un altro caso, rientrato da Riccione, asintomatico,; di un 50enne di Loro Ciuffenna, asintomatico, già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, rientrato da Riccione e di un 50enne di Bucine, in isolamento domiciliare

Il Dipartimento di Prevenzione ha intensificato l’attività di tracciamento dei contatti stretti che ha evidenziato, per il momento, 21 contatti per i casi di Arezzo. Al momento nella Asl Toscana sud est sono 2.648 le persone in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi.

Ci sono 9 persone ricoverate in malattie infettive nell’Ospedale San Donato di Arezzo.

L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 1.646 tamponi.