Covid-19, ottavo decesso alla RSA di Bucine, non ce l'ha fatta una paziente di 90 anni

di Matteo Mazzierli

Ancora un altro decesso per la struttura sanitaria di Bucine. Era una donna di 90 anni





È giunta nelle ultime ore la notizia di un altro decesso per un degente della Fabbri Bicoli di Bucine, si tratta di una donna di 90 anni. Salgono, così, a otto i deceduti della struttura sanitaria.

La donna è deceduta la notte scorsa in seguito alle complicazioni del Coronavirus, era una degli ospiti che risiedeva al piano 0, il piano in cui per primo è stata segnalata la presenza del contagio da Covid-19. A darne notizia è la Asl Toscana sud est.