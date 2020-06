Covid-19, nuovo caso positivo: è una donna di Terranuova

di Monica Campani

I dati della Asl Toscana sud est





Nuovo caso positivo al coronavirus in Valdarno aretino: si tratta di una donna di 59 anni, contatto di caso già noto. residente nel Valdarno fiorentino che ha deciso di svolgere la quarantena in un’abitazione in sua disponibilità nel Comune di Terranuova, dove già la sta trascorrendo il proprio coniuge.

Nella Asl Toscana sud est vi sono in totale 36 casi in carico, di cui 17 persone in isolamento domiciliare, 11 in Ospedale, 4 in RSA, 4 ricoverati extra Asl. I guariti sono 1359.

Dalle 14.00 del 25 alle 14.00 del 26 giugno sono stati effettuati 611 tamponi.