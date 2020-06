Covid-19, nuovo caso positivo a Terranuova. 3 anche a Reggello

di Monica Campani

I dati della Asl Toscana sud est e della Asl Toscana centro





C'è un nuovo caso positivo in Valdarno aretino: si tratta di una persona di 94 anni residente a Terranuova ma attualmente fuori dall'Area Vasta sud est.

La Asl Tosc ana sud est registra, in tutta la provincia di Arezzo, 568 guariti, e 40 positivi di cui 21 in isolamento domiciliare, 11 ricoverati, 8 in RSA.

Dalle 14.00 del 4 alle 14.00 del 5 giugno sono stati effettuati 1.130 tamponi.

Secondo i dati della Asl Toscana centro ci sono altri 3 nuovi casi positivi a Reggello.