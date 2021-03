Covid-19, "Non abbassiamo la guardia, i casi stanno aumentando. Serve la collaborazione di tutti"

di Monica Campani

L'appello del sindaco di Cavriglia, Leonardo Degl'Innocenti o Sanni, ai cittadini: “La curva epidemiologica sta di nuovo esponenzialmente aumentando in modo preoccupante anche nel territorio della Provincia di Arezzo e del Valdarno, per evitare di dover ricorrere a misure più drastiche, vi chiediamo di mantenere tutte le precauzioni possibili”





In provincia di Arezzo e nel Valdarno aumenta il numero dei nuovi casi di Ciovid-19 ed il Sindaco di Cavriglia Leonardo Degl'Innocenti o Sanni lancia un appello a tutti i cittadini, affinchè nessuno abbassi la guardia contro il virus e vengano mantenute tutte le precauzioni personali necessarie per limitare l'epidemia.

“La situazione sta purtroppo drasticamente peggiorando. Abbiamo quasi duemila casi di positività al virus in provincia di Arezzo, con 134 persone ricoverate nei reparti malattie infettive di Arezzo e Grosseto e 23 di queste sono in terapia intensiva. Questi dati devono farci riflettere e devono far emergere un grande senso di responsabilità e di salvaguardia della Comunità che sempre ci ha contraddistinto.”

Leonardo Degl'Innocenti o Sanni nell'appello analizza i dati di Cavriglia: ”Nella seconda ondata pandemica abbiamo avuto in totale 375 casi nel nostro Comune. Attualmente sono 31 i malati, con una persona ricoverata in ospedale e non dobbiamo dunque abbassare assolutamente la guardia. Osservo in giro atteggiamenti poco costruttivi di persone con scarso senso di responsabilità. E' inaccettabile che i nostri ragazzi vadano a scuola, si sacrifichino indossando la mascherina per sei o anche otto ore per l'intero tempo della didattica in presenza e poi al pomeriggio i genitori consentono la socializzazione senza lo stesso dispositivo di difesa personale".

"Se vogliamo, tutti insieme, non tornare in zona rossa, o come accaduto anche non lontano da noi non essere obbligati ad assumere decisioni come la chiusura delle scuole, dobbiamo impegnarci verso un unico obiettivo comune. Per questo indossiamo i dispositivi di sicurezza, igienizziamo le mani ad ogni occasione e soprattutto evitiamo gli assembramenti. Facco appello al senso civico di tutti i valdarnesi e i cavrigliesi.”