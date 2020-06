Covid-19, nessun nuovo contagio in Valdarno aretino e fiorentino

di Matteo Mazzierli

Nessun caso positivo per la giornata di oggi in Valdarno aretino e fiorentino dai dati della Asl Toscana Sud Est e della Asl Toscana Centro





Non è stato comunicato nessun nuovo contagio da Coronavirus in Valdarno aretino e fiorentino: il totale di contagiati e guariti da inizio epidemia rimane stabile.

Sono cinque giorni che non si registrano nuovi casi in Valdarno fiorentino: gli ultimi furono tre cittadini del Comune di Reggello il 14 giugno.

Per quanto riguarda il Valdarno aretino sui 772 tamponi effettuati dalle 14 del 18 giugno fino alle 14 del 19 giugno non c'è stato alcun nuovo caso.

Nella Asl Toscana Sud Est rimangono 36 casi in carico, di cui 22 persone sono in isolamento domiciliare, 7 in ospedale, 1 in RSA, 6 ricoverati extra Asl. I guariti sono 1356