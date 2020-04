Covid-19, nessun nuovo caso positivo a Montevarchi. Da domani ha inizio la consegna dei buoni spesa

di Matteo Mazzierli

Nel suo aggiornamento quotidiano il sindaco ha comunicato che non ci sono nuove positività al Covid-19 nel Comune di Montevarchi e che, da domani, partirà la consegna dei buoni spesa





Inizia con una buona notizia il report giornaliero della prima cittadina di Montevarchi: nessun nuovo caso di Coronavirus a Montevarchi e nella provincia. "Il fenomeno non è debellato, vi chiedo responsabilità anche nelle prossime settimane" afferma il sindaco Silvia Chiassai Martini incitando a non abbassare la guardia per evitare ulteriori contagi.

Il sindaco ha inoltre comunicato che da domani partirà gradualmente la consegna dei buoni spesa: sarà il servizio sociale a chiamare uno a uno i soggetti interessati che verranno invitati a recarsi di persona in un luogo e orario prestabilito.