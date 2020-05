Covid-19, nessun nuovo caso in tutto il Valdarno. Due i guariti

di Matteo Mazzierli

La situazione aggiornata della Asl Toscana Sud Est e Asl Toscana Centro: nessun nuovo contagio in Valdarno. Le guarigioni sono 2: 1 a Cavriglia e 1 a Laterina Pergine





Non ci sono nuovi casi di Coronavirus in Valdarno aretino e fiorentino, e neppure in tutta la Asl Toscana Sud Est; 11, invece, i nuovi contagi nella Asl Toscana Centro. Lo rendono noto le Asl nel loro aggiornamento quotidiano.

Tredici i guariti, di cui due sono del Valdarno: 1 di Cavriglia e 1 di Laterina Pergine.

L'azienda sanitaria Toscana Sud Est ha attualmente in carico 242 casi. Tra questi 144 persone sono in isolamento domiciliare, 32 in ospedale, 1178 guariti. Dalle ore 14 del 23 maggio alle 14 del 24 maggio sono stati effettuati 839 tamponi, tra cui 8 sono positivi (ripetizioni + nuovi casi).

