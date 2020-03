Covid-19, nessun nuovo caso a Laterina Pergine, ma sono tanti i cittadini in isolamento domiciliare

di Matteo Mazzierli

Nessun nuovo caso nel Comune, tuttavia il sindaco Neri ha voluto invitare tutti a stare allerta e rispettare le regole





Nessun nuovo caso di coronavirus a Laterina Pergine negli ultimi giorni; tuttavia, rimane alta l'allerta nel Comune. La prima cittadina, Simona Neri, ha difatti annunciato che sono giunte diciotto comunicazioni ufficiali dalla Asl di cittadini in isolamento domiciliare e che ne starebbero arrivando altre.

"Non si tratta di casi positivi, ma di persone che sono state a contatto con un positivo - specifica Neri - rinnovo l'invito a rispettare le regole per il bene nostro e di chi ci sta accanto. Questo virus è estremamente contagioso e non riusciremo a debellarlo senza che ognuno faccia la sua parte."

"I nominativi delle persone in quarantena sono stati comunicati agli uffici comunali di competenza - continua Neri - per provvedere all'eventuale attivazione di quei servizi di supporto (pasti a domicilio, assistenza sociale, ritiro rifiuti) destinati a chi risulta privo di una rete familiare. Nessuno è solo, nessuno verrà lasciato solo, ci viene chiesto un sacrificio per combattere una battaglia strana, silenziosa ma pericolosa: ogni sera è straziante leggere il bollettino di guerra, ogni sera fa male leggere il dato aggregato dei casi di decessi che crescono, inesorabilmente. Dietro ogni numero c'è una persona, una vita, una famiglia distrutta, un mondo perso."

"La macchina con l'audiomessaggio continua a passare - conclude Neri - coi nostri mezzi continuiamo a vigilare e per questo vorrei ringraziare tutti i cittadini che si stanno facendo parte attiva segnalandomi le violazioni a cui assistono, è davvero apprezzabile vedere che si fa il possibile per sensibilizzare sul rispetto delle regole e delle ordinanze."