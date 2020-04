Covid-19, nessun caso positivo in Valdarno. Dati fermi a 179

di Monica Campani

I dati della Asl Toscana sud est





Nessun nuovo caso positivo in Valdarno aretino. I dati forniti dalla Asl toscana sud est parlano di 179 contagi. Questo non significa che adesso è possibile allentare la presa. Anzi è proprio questo il momento per rispettare le regole ed evitare di andare in giro.

Lo storico dei casi