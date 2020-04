Covid-19, Liste civiche sangiovannesi: "Percorso di collaborazione, la cosa più giusta da fare in questo momento"

di Monica Campani

Riunito l'Ufficio di Presidenza straordinario per relazionare sugli sviluppi sociali ed economici dell' emergenza





Si è riunito di nuovo a San Giovanni “l’Ufficio di Presidenza straordinario” per fare il punto sugli sviluppi sociali ed economici dell'emergenza Coviud-19, Presenti, tra gli altri, l'assessore al Bilancio Paola Romei e al Welfare Nadia Garuglieri e il capogruppo di Liste civiche sangiovannesi Catia Naldini.

"Sono stati analizzati i criteri e le modalità di attivazione dei buoni spesa a cui potranno accedere e beneficiare tutti i cittadini residenti che si trovano in condizioni di fragilità economica a causa della situazione derivante dal Covid-19 - spiega Catia Naldini - Abbiamo ribadito l’importanza di venire incontro a tutte le persone bisognose, di usare modalità semplici e veloci di attivazione delle pratiche, di informazioni accessibili e la necessità che con l’erogazione dei buoni alimentari si dia la possibilità a tutti i negozi della piccola distribuzione di lavorare in questo momento di crisi".

Il gruppo consiliare continua: "Il nostro capogruppo consiliare ha inoltre chiesto: se il Comune ha intenzione di mettere in atto i meccanismi della Cassa Depositi e Prestiti, sostenuta da garanzie statali, per sospendere i tributi locali Tari Tasi Imu fino a fine emergenza Covid; come si vuole gestire a livello di bilancio il post emergenza, ritendo opportuno che debbano essere tolte disponibilità ad alcuni capitoli di bilancio meno essenziali in questo momento, per favorire quelli del servizio alla persona e a sostegno delle attività; quando verranno distribuite le mascherine a tutta la cittadinanza, ribadendo che non deve essere un deterrente per uscire di casa, ma un mezzo di protezione necessario di difficile reperimento, che tutti devono avere insieme alle corrette informazioni sul loro uso; di verificare che la sanificazione delle strade venga e eseguita secondo le raccomandazioni fornite dalla ASL riguardo ai metodi e le sostanze impiegate, scongiurando effetti secondari di inquinamento nel terreno e in fognatura. Abbiamo poi concordato altre iniziative da portare avanti come Ufficio di presidenza allo scopo di dare informazioni più dettagliate ed aggiornate alla cittadinanza su vari Iter di prevenzione e controllo del contagio e per quelli per affrontare la malattia e l’isolamento".

Catia Naldini comnclude: "Consapevoli che in questo momento di necessità occorre mettere a disposizione tutte le nostre forze e competenze, stiamo lavorando in sinergia con gli altri gruppi consiliari per dare il nostro contributo fattivo alla cittadinanza. Siamo convinti che aver proposto questo percorso di collaborazione, unico nel suo genere non solo nella storia di San Giovanni, ma del Valdarno e oltre, sia stata la cosa più giusta da fare in questo momento, e vuole essere la nostra dimostrazione di impegno, serietà, responsabilità e di profondo attaccamento verso le istituzioni e tutta la cittadinanza".