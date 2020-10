Covid-19, lezioni sospese in una classe della primaria di Laterina e del nido di Loro Ciuffenna

di Monica Campani

A Laterina positiva una bambina di 10 anni. A Loro Ciuffenna chiusa una sezione del nido Stellina





Ancora classi in quarantena per il Covid-19. A Laterina positiva una bambina di 10 anni: l'Istituto Comprensivo ha sospeso le lezioni per una classe della scuola primaria.

L'Amministrazione comunale di Laterina Pergine: "Dobbiamo veramente, tutti quanti, riscoprire la determinazione ed il senso di responsabilità che ci ha contraddistinto durante la prima.a ondata di Covid-19. Attendiamo le decisioni del Governo e della Regione, e dovremo tutti rispettarle puntualmente, ma occorre anche che ognuno di noi ci metta del proprio adottando ogni accorgimento e comportamento per bloccare la pandemia".

Chiusa anche una sezione del nido Stellina di Loro Ciuffenna. Il sindaco Moreno Botti: "Se guardiamo ai numeri il nostro territorio ha una quantità moderata di casi rispetto agli altri comuni del Valdarno. Se guardiamo al rischio no. La chiusura di una sezione del nido Stellina di oggi ce lo ricorda. Dunque:mascherine sempre, gel sempre, distanziamento sempre, per almeno i prossimi mesi. Tornando al caso specifico lo stesso è stato gestito correttamente dal punto di vista comunicativo. Ricordo che dopo che la ASL verifica la positività di un caso, l'ASL contatta il referente Covid scolastico, il quale informa l'ASL della potenziale catena dei contatti. Sarà la ASL, a questo punto, a contattare le famiglie. Nessun altro soggetto,(Comune compreso) è autorizzato a contattare le famiglie. Ci vuole razionalità e pazienza. Finora l'abbiamo avuta. Grazie per la collaborazione".