Covid-19, la protezione civile consegna computer portatili ai bambini del Petrarca

di Matteo Mazzierli

Un servizio che risponderà alle esigenze degli studenti dell'Istituto Comprensivo Petrarca





Computer portatili per i bambini dell'Istituto Comprensivo Petrarca di Montevarchi che ne sono sprovvisti: è il servizio effettuato dalla protezione civile di Montevarchi per supportare i ragazzi durante l'emergenza Coronavirus, la scuola ha pensato di dare in comodato d'uso gratuito i PC per andare incontro alle necessità delle famiglie.

"Un'attività che serve per tenere unita la nostra comunità", viene così definito il servizio dalla Protezione Civile che nella giornata di ieri ha consegnato i primi 18 apparecchi per poi continuare, dopo Pasqua, con la donazione di ulteriori PC agli alunni del plesso che ne sono sprovvisti. "Quest'attività - sottolinea la Protezione Civile - si inserisce in una stretta sinergia tra il nostro gruppo, il Comune di Montevarchi, altri enti ed amministrazioni del territorio valdarnese, e varie associazioni di volontariato locale."