Covid-19, l'Istituto Comprensivo di Bucine consegna notebook per la didattica a distanza

di Matteo Mazzierli

PC portatili per tutti gli studenti che non hanno attrezzature informatiche.





Strumenti per la didattica a distanza in comodato d'uso agli studenti dell'Istituto Comprensivo di Bucine: sono 37 gli apparecchi consegnati che permetteranno ai ragazzi sprovvisti di attrezzatura informatica di disporre di un personal computer con cui concludere l'anno scolastico.

"La strumentazione consentirà agli studenti di poter seguire le lezioni sulla piattaforma online - afferma l'assessore alla cultura Laura Badii - In tutto sono stati consegnati 37 apparecchi per la didattica a distanza, acquistati con i fondi di cui al DI 18/2020 in assegnazione alle scuole oltre ai PC in dotazione alla scuola, a quegli alunni che non sono dotati a casa di attrezzature informatiche."

"L'amministrazione comunale ringrazia tutto il personale scolastico - continua Badii - che in questo periodo si sta veramente impegnando per garantire la didattica a distanza a tutti i nostri studenti e soprattutto è venuta in aiuto alla nostra comunità e alle fasce più deboli della popolazione. La didattica a distanza, in un periodo delicato come questo, riveste un ruolo fondamentale, in particolar modo se svolta con strumenti tecnologici moderni ed efficienti. Si ringrazia, inoltre, la Protezione Civile per essersi incaricata della distribuzione"