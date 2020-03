Covid-19: l'appello del sindaco ai cittadini. "Restiamo a casa, la situazione è molto seria"

di Monica Campani

Comune e Misericordia di Cavriglia insieme per le necessità urgenti dei cittadini: doppio numero di telefono funzionante 24 ore al giorno





"Restiamo a casa, la situazione è molto seria", il sindaco di Cavriglia Leonardo Degl'Innocenti o Sanni lancia un appello ai cittadini sulla scia del Decreto del Presidente del Consiglio per il coronavirus.

Intanto Comune e Misericordia di Cavriglia sono insieme per rispondere alle esigenze dei cittadini. Per questo è stato attivato un doppio numero di telefono, funzionante 24 ore al giorno, per chi necessita di assistenza telefonica e domiciliare. Il servizio, in sinergia tra Comune di Cavriglia e Misercordia, è per tutti coloro che hanno difficoltà a muoversi e a spostarsi per acquistare la spesa o i farmaci. In caso di necessità è possibile telefonare allo 055 9166444 oppure 328 4697660 ed i volontari della Misericordia si metteranno in contatto con le oersone interessate.

