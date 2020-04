Covid-19, inizia la distribuzione di mascherine per i cittadini di Rignano

di Martina Giardi

Inizia oggi la distribuzione di mascherine per tutti i residenti di Rignano sull'Arno





Sono arrivate ieri le 9.000 mascherine che l'Amministrazione comunale di Rignano oggi stesso inizia a consegnare a tutti i residenti. La distribuzione sarà effettuata dalla Vab e dall'associaziona nazionale carabinieri e riguarderà tutto il territorio comunale.