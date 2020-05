Covid-19, in corso una scelta tecnica per i positivi delle RSA di Bucine e Montevarchi

di Matteo Mazzierli

Nei prossimi giorni verranno valutate più soluzioni in sede di confronto fra Asl e conferenza dei sindaci del Valdarno





Fasi di grande delicatezza operativa per le RSA di Bucine e di Montevarchi: le due strutture colpite dall'epidemia hanno purtroppo visto un bilancio pesantissimo in termini di morti e contagiati.

Ad oggi i numeri del contagio hanno registrato 12 morti per la RSA di Bucine e 17 per Montevarchi, con amministrazioni e Asl che stanno facendo ricorso a tutte le risorse possibili per risolvere la situazione. Al momento, sarebbero in corso una serie di scelte tecniche, come ha affermato il sindaco di Bucine, Nicola Benini.

Il sindaco Benini: "Bucine e Montevarchi hanno chiesto di spostare i positivi ad Arezzo, ma la Asl ha detto di trovare una soluzione nel territorio. Nei prossimi giorni verranno valutate più soluzioni in sede di confronto fra Asl e conferenza dei sindaci del Valdarno. Vi terremo aggiornati."