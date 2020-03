Covid-.19, in arrivo 100mila mascherine: andranno al personale sanitario, volontari e forze dell'ordine

di Monica Campani

L'operazione realizzata grazie alla collaborazione tra Moretti spa, il Comune di Cavriglia, la Conferenza dei sindaci del Valdarno aretino, la Prefettura di Arezzo e i vigili del fuoco





Se non avverranno blocchi aerei alla dogana 100mila mascherine saranno già disponibili la prossima settimana in Valdarno. Saranno consegnate a medici, infermieri, OSS, inservienti, volontari e forze dell'ordine. L'operazione è stata possibile grazie a Moretti Spa, azienda leadere in Italia nel settore sanitario, e al Comune di Cavriglia e alla collaborazione della Conferenza dei Sindaci, della Prefettura di Arezzo e del comando dei Vigili del fuoco.

Moretti Spa non le metterà in vendita al pubblico, ma sta lavorando esclusivamente con la sanità italiana per contrastare questo momento di grande emergenza.

"Con Filippo Fabbrini, amministratore delegato di Moretti Spa, stiamo seguendo da giorni la questione - ha spiegato il Sindaco di Cavriglia -. Moretti è un'azienda leader nazionale nel settore sanitario, eccellenza toscana con sede a Cavriglia, e lavora moltissimo con la Cina. Grazie ai loro ottimi rapporti internazionali con fornitori cinesi, è stato possibile intercettare quest'ingente partita di mascherine e portarle in Valdarno. Ringrazio moltissimo Prefettura e Vigili del Fuoco per la collaborazione, ma soprattutto Filippo Fabbrini e la Moretti Spa che in un momento così drammatico si sono mobilitati immediatamente per risolvere un problema importante in Toscana per affrontare il virus al meglio. È un momento drammatico, dobbiamo combattere tutti uniti contro questo nemico invisibile, senza polemiche e con la massima compattezza". Il sindaco, poi, rilancia di nuovo l'invito a restare a casa e annuncia misure più restrittive.

Il Presidente della Conferenza dei Sindaci, Sergio Chienni, nel ringraziare tutti i soggetti coinvolti sottolinea l'importanza dei risultati che possono scaturire da un impegno congiunto dell'intero Valdarno:



"In una situazione così difficile siamo chiamati ancora più di ieri a essere comunità: istituzioni, aziende, associazioni, cittadini - ha detto -. Il COVID-19 è ancora lontano dall'essere sconfitto, ma se lo affrontiamo insieme siamo più efficaci. Ci tengo a ringraziare Leonardo, Moretti SPA e tutti coloro che in questo momento si stanno prodigando nella loro professione o nel mondo del volontariato per dare un segno tangibile di risposta ai bisogni del Valdarno".