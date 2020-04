Covid-19, il Valdarno fiorentino registra due nuovi casi positivi

di Matteo Mazzierli

Due contagi, quest'oggi, per il Valdarno fiorentino: uno a Rignano e un operatore sanitario di Reggello. Il commento del sindaco Benucci





Due nuovi casi per il Valdarno fiorentino: uno a Rignano e uno a Reggello, quest'ultimo, sarebbe un operatore sanitario.

Il sindaco Benucci: "Di nuovo un operatore sanitario, nostro concittadino, tra i contagiati toscani di oggi. Credo che tutti dobbiamo tanto al mondo della sanità, specialmente in questo momento, per la loro dedizione, per la loro professionalità per la loro abnegazione nel lavoro. Dunque, un augurio davvero grande e profondo di pronta guarigione."