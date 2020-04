Covid-19, il sindaco Benini fa il punto della situazione sull'emergenza. Ad oggi sono 41 i positivi nella RSA

di Matteo Mazzierli

Il sindaco di Bucine, Nicola Benini, ha fatto oggi il punto della situazione sull'emergenza coronavirus. 28 i casi positivi nel Comune di Bucine





È uscito stamattina il comunicato che fa il punto della situazione sul Comune di Bucine illustrata dal sindaco Nicola Benini, in merito alla diffusione del virus, gli ultimi dati aggiornati a questa mattina, riportano 28 casi di persone positive nel territorio, mentre si registrano 41 casi per la RSA Fabbri Bicoli di Bucine.

"Mi scuso se negli ultimi giorni non ho dato notizie ma la situazione della casa di riposo è stata impegnativa - afferma Benini - è una situazione molto complessa con degenti e operatori che vivono in Comuni e province diverse, quindi è stato abbastanza complesso mettere insieme tutti i dati. Partendo dalla casa di riposo si è concluso il giro di tutti i tamponi e sono stati riscontrati 25 positivi tra i degenti: 23 al piano 0 e 2 al secondo piano; 16 fra gli operatori, tutti che, appunto, prestavano il loro servizio al piano 0 della struttura per un complessivo di 41 casi positivi."

"Per quanto riguarda il comune di Bucine si parla di 28 casi positivi complessivi - continua Benini - sono 19 femmine e 9 maschi: la stragrande maggioranza di questi sono derivanti dalla casa di riposo, con, per l'appunto, diversi operatori inclusi i degenti e qualcuno comprendente del nucleo familiare di questi operatori, per il resto a parte il primo focolaio di quattro casi che si è esaurito, sono tutti casi singoli di ogni elemento per famiglia. Il messaggio è sempre il solito: il picco per la Toscana non è stato raggiunto quindi è fondamentale la regola del 'Io resto a casa'."